Sophie Turner: la star de Il Trono di Spade torna rossa come Sansa (FOTO)

Sophie Turner è passata nuovamente al lato "rosso" della forza dopo i giorni di gloria trascorsi ne Il Trono di Spade. L'attrice ha mostrato il nuovo colore dei suoi capelli in occasione di una storia condivisa con i suoi fan.

Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Sophie Turner ha mostrato ai fan la sua nuova tinta rossa, che riporta tutti quanti indietro ai giorni di gloria de Il Trono di Spade. Infatti, si tratta della prima volta che i fan vedono la fluente chioma della loro attrice preferita tingersi di rosso fuoco dal periodo in cui ha prestato il volto a Sansa Stark.

Come riportato da Yahoo! Life, il colore naturale di Sophie Turner è un biondo cenere, che lei ha deciso di mantenere dal 2019 in poi. Come mai questo ritorno al lato "rosso" della forza? Magari per esigenze di copione! O, piuttosto, l'attrice ha deciso di salire sul carro dei vincitori e seguire la moda che ha incoronato il colore rosso come uno dei più gettonati negli ultimi tempi.

Recentemente, Sophie Turner ha utilizzato il suo profilo Instagram per comunicare la sua bisessualità. L'attrice, infatti, ha celebrato il mese del Pride con un possibile coming out attraverso il quale sembrerebbe essersi dichiarata bisessuale.