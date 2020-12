Sophie Turner pubblica foto inedite della gravidanza e del matrimonio su Instagram

Dopo la nascita della sua primogenita, Willa, ora Sophie Turner pubblica alcune foto inedite della sua gravidanza e del suo matrimonio con Joe Jonas, dichiarando che avrebbe già voglia di un altro bambino.

Sophie Turner e suo marito Joe Jonas non avevano ancora pubblicato da parte loro foto o dettagli sulla gravidanza dell'attrice che ha interpretato Sansa nella celebre serie de Il trono di spade, ma adesso Turner ha iniziato a condividere su Instagram foto inedite del periodo in cui era incinta.

Oltre a pubblicare alcuni dolci ricordi di questo momento intimo della coppia, Turner ha anche condiviso alcune foto del giorno del suo matrimonio a Las Vegas. I due infatti si sono sposati l'1 maggio 2019 a sorpresa, per poi risposarsi "pubblicamente" il 29 giugno dello stesso anno a Carpentras, in Provenza.

I motivi di tanta segretezza potrebbero essere gli stessi che hanno spinto l'attrice alla depressione: sempre l'anno scorso Turner ha confessato che le critiche ricevute per il suo ruolo ne Il Trono di Spade, le hanno causato molti problemi personali, al punto che si è dovuta prendere persino una pausa dalla recitazione per concentrarsi sulla sua salute mentale. Forse proprio per proteggersi dal peggio che possono offrire alcuni "fan", la coppia ha deciso di non rendere pubblici alcuni tra i momenti più importanti della loro vita insieme.

Una fonte ha recentemente detto a Us Weekly che comunque Turner e Jonas stanno già pensando di espandere la loro famiglia. "Joe e Sophie stanno già cercando di avere un altro bambino", ha rivelato la fonte. "Sono davvero entusiasti all'idea di allargare la loro famiglia. Avere Willa li ha avvicinati e vogliono avere una famiglia numerosa insieme".

Dopo la nascita di Willa, una fonte avrebbe rivelato a Entertainment Tonight: "La coppia si sta prendendo tempo per godersi questo momento speciale e ha condiviso le notizie e gli aggiornamenti solo con la famiglia e gli amici. Con la recente emergenza sanitaria Joe e Sophie sono stati molto cauti riguardo nel circondarsi di persone fidate intorno a loro e alla loro bambina."