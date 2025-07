Sophie Turner: "Interpretare l'amante di mio 'fratello' Kit Harington in un nuovo film è stato davvero strano"

La reunion sullo schermo tra Sophie Turner e Kit Harington, sorella e fratello in Il trono di spade, potrebbe risultare particolarmente bizzarra per i fan della serie.

Nel nuovo horror gotico The Dreadful, i personaggi di Turner e Harington sono coinvolti in una relazione romantica e la dinamica narrativa ha messo in imbarazzo anche l'attrice.

Sophie Turner ha trovato strano recitare nel ruolo di amante di Kit Harington nel nuovo film

"L'anno scorso ho girato un film che mi entusiasma molto con un mio vecchio ma carissimo amico, Kit Harington, che interpretava mio fratello in Il trono di spade" ha raccontato Sophie Turner in un'intervista rilasciata a Vogue.

Sophie Turner nel ruolo di Sansa Stark in Il trono di spade

"Abbiamo girato un horror gotico ma interpretiamo due amanti. È davvero strano per tutti noi" ha confessato Turner, dopo anni sul set trascorsi ad interpretare la sorella di Jon Snow.

Kit Harington è stato coinvolto nel progetto grazie a Sophie Turner

Nonostante la stranezza di recitare nei panni di due amanti, è stata proprio Sophie Turner a consigliare Kit Harington nella fase di casting:"Stavano cercando qualcuno per quel ruolo, e io ho detto che non potevano non prendere Kit. È ambientato al tempo della Guerra delle Due Rose, quindi probabilmente ci vedrete fluttuare in giro con tuniche sulle scogliere" ha concluso scherzando.

Sophie Turner è famosa in tutto il mondo per il ruolo di Sansa Stark, secondogenita della famiglia Stark in Il trono di spade, la serie HBO tratta dal ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco scritti da J.R.R. Martin.

Kit Harington in una scena de Il trono di spade

Anche Kit Harington è diventato particolarmente famoso per la sua partecipazione nella serie televisiva nei panni di Jon Snow, prima di recitare anche in progetti per il cinema in film come Il settimo figlio, La mia vita con John F. Donovan, Eternals e Il male dentro. Harington tornerà presto sullo schermo proprio in The Dreadful con Sophie Turner.