Joe Jonas e Sophie Turner: divorzio all'orizzonte?

Secondo TMZ il cantante Joe Jonas e la star de Il Trono di Spade Sophie Turner starebbero per divorziare dopo quattro anni di matrimonio.

Cosa si dice

Secondo delle fonti fidate di TMZ il matrimonio di Sophie Turner e Joe Jonas starebbe andando a rotoli e i due già starebbero pensando al divorzio in tribunale. Secondo le fonti del giornale, Joe avrebbe chiesto ai suoi collaboratori di contattare e consultare almeno due avvocati divorzisti nella zona di Los Angeles e sarebbe sul punto di presentare i documenti di divorzio per porre fine al suo matrimonio con Sophie.

I due avrebbero seri problemi da già sei mesi e nell'ultimo periodo Joe si sarebbe occupato dei loro due figli piccoli da solo mentre la sua band era in tour negli States. A confermare ulteriormente questa tesi ci sarebbe il fatto che il cantante non starebbe indossando sempre l'anello nuziale nelle ultime settimane e che i due avrebbero di recente venduto la loro villa a Miami, comprata solo un anno fa. Nonostante questo però dall'esterno non ci sarebbero stati segni evidenti di rottura, visto che la coppia ha continuato a partecipare agli eventi insieme.

La storia d'amore

Joe e Sophie si sono fidanzati nel 2017, per poi sposarsi nel 2019 in stile Las Vegas. Nel 2020 hanno avuto il loro primo figlio e la secondogenita nel 2022. Dal punto di vista professionale Joe e Sophie si sono dati da fare, il primo sarà in tour per tutto l'inverno, mentre Sophie ha fatto un po' di film negli ultimi anni dopo il grande successo deIl trono di spade. TMZ ha contattato i rappresentati delle due star ma per adesso non è stato confermato nulla sul presunto divorzio.