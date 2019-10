Sophie Turner e Alexis Bledel tra le star più pericolose sul Web: rischio malware e virus

Sophie Turner e Alexis Bledel sono tra le star più pericolose del web: a rivelarlo è stata l'annuale classifica stilata da McAfee, l'azienda di sicurezza informatica, che ha consegnato il podio a due attrici dalla faccia d'angelo e a un comico.

Il consueto studio annuale ha evidenziato ancora una volta, e questa volta per il 2019, dietro quali celebrità si nascondono più malaware e virus. Cosa significa? Che cercando informazioni su Alexis Bledel, la prima della classifica, online avrete più possibilità di essere esposti a un rischio più elevato di incappare in siti web dannosi. Alexis Bledel, per anni volto dolcissimo di Rory Gilmore nella serie tv Una mamma per amica, è in ottima compagnia perchè al secondo posto c'è il conduttore e attore comico James Corden. Il fatto che insieme al mattatore del Late Late Night sia presente nella classifica, al 6° posto, anche Jimmy Fallon, fa capire che il rischio in questo caso potrebbe essere legato ai video che li vedono protagonisti, spesso virali.

Medaglia di bronzo per l'ex Sansa Stark de Il Trono di Spade, Sophie Turner, seguita dalle attrici Anna Kendrick e Lupita Nyong'o. In settima posizione c'è l'attore leggenda delle arti marziali Jackie Chan, seguito dal rapper americano Lil Wayne. Ancora due donne a chiudere la classifica: Nicki Minaj in nona posizione e la Valchiria del MCU, Tessa Thompson, in decima.

A proposito di questi dati, il capo della sicurezza dei consumatori per McAfee, Gary Davis, ha dichiarato: "Non sempre i consumatori sono consapevoli del fatto che le ricerche online comportano dei rischi, nè riescono a comprendere quali effetti dannosi possano verificarsi quando le informazioni personali vengono compromesse in cambio dell'accesso a contenuti con le loro celebrità preferite".