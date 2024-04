Sophie Kinsella, l'autrice di I love Shopping rivela: 'Ho un cancro al cervello'

La scrittrice e giornalista londinese 54enne rende pubblica la sua malattia con un post su Instagram e rivela di essere in chemioterapia.

Sophie Kinsella ha rivelato di essere affetta da cancro al cervello. La scrittrice inglese lo ha rivelato con un post su Instagram in cui scrive:

"Ai miei cari lettori e follower, volevo da molto tempo condividere con voi un aggiornamento sulla salute e stavo aspettando la forza per farlo".

Kinsella, meglio nota per la serie di libri I Love Shopping, ha condiviso una dichiarazione sui suoi canali social in cui si legge: "Alla fine del 2022, mi è stato diagnosticato un glioblastoma, una forma di cancro al cervello aggressivo. Prima di rivelarlo volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare le notizie nella privacy e adattarsi alla nostra 'nuova normalità'".

Kinsella - il cui vero nome è Madeleine Sophie Wickham - ha detto di essere in cura presso "l'eccellente team dell'University College Hospital di Londra" e di essere stata sottoposta "a un intervento chirurgico riuscito con successo e alla successiva radioterapia e chemioterapia, che è ancora in corso".

L'autrice ha aggiunto di essere "stabile" e di sentirsi generalmente bene, ma ha confessato di stancarsi molto e che la sua memoria è "anche peggiore di prima".

"Sono così grata alla mia famiglia e ai miei amici più stretti che mi sono stati di grande sostegno, nonché ai meravigliosi medici e infermieri che mi hanno curato" ha aggiunto Kinsella, ringraziando poi i suoi lettori per il "supporto costante" e per le reazioni positive al suo nuovo romanzo, Sono esaurita. "La meravigliosa risposta mi ha davvero incoraggiato durante un momento difficile", ha scritto.

Kinsella ha concluso la sua dichiarazione scrivendo: "A tutti coloro che soffrono di cancro in qualsiasi forma, così come a coloro che li aiutano e sostengono, invio il mio amore e i migliori auguri0. Può farti sentire molto solo ricevere una diagnosi come questa, e il sostegno e la cura di chi ti circonda significano più di quanto le parole possano dire".

La serie I Love Shopping segue una giornalista finanziaria che fatica a gestire le proprie finanze. I primi due libri sono stati adattati in un film del 2009, con Isla Fisher e Hugh Dancy. Tra gli altri libri di Sophie Kinsella Sai tenere un segreto? (2003), Ti ricordi di me? (2008) e Attenti all'intrusa (2021).