Sophie Codegoni e Arón Piper, la storia tra l'ex vippona e l'attore è già finita: ecco perchè

Il flirt tra l'ex Bonas e l'attore spagnolo è durata il tempo di una notte, i due si sono già lasciati e lei non lo ha raggiunto a Ibiza, ecco i motivi

Recentemente abbiamo raccontato del flirt tra Sophie Codegoni e Arón Piper, ma la storia non ha avuto lunga durata. Dopo un breve incontro a Milano, i due non si sono più rivisti. Mentre l'ex Bonas è volata a Ibiza, l'attore di Elite non sembra intenzionato a incontrarla.

Sophie Codegoni e Arón Piper: una storia breve e intensa

I fan dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 avevano sperato che, dopo la fine della relazione con Alessandro Basciano, Sophie potesse trovare l'amore con una delle star del panorama televisivo spagnolo e internazionale. Tuttavia, queste speranze sono state deluse.

L'incontro tra Sophie e Arón Piper è avvenuto durante la Fashion Week a Milano. L'esperta di gossip Deianira Marzano aveva rivelato che, dopo il primo incontro, tra i due era scattato un colpo di fulmine e che si erano rivisti il giorno dopo al club Lucid. Dopo aver trascorso la notte con alcuni amici a Palazzo Parigi, i due erano saliti insieme in camera, e Sophie aveva lasciato l'hotel alle 14:30.

Sophie e Alesandro festeggiano il compleanno della loro bambina

La fine di questa brevissima relazione è stata nuovamente raccontata da Marzano sulla sua pagina Instagram: "Sophie andrà a Ibiza, ma non dove sta Arón. È finita al 110% questa storia, diciamo che non è manco iniziata. È stata una semplice parentesi". Secondo quanto riportato, l'attore iberico avrebbe deciso di chiudere la frequentazione, preferendo mantenere la sua libertà.

Alcuni amici comuni hanno rivelato che le notizie del flirt tra Sophie e Arón hanno fatto arrabbiare Alessandro Basciano. I due si erano conosciuti durante il Grande Fratello Vip 6 e avevano avuto una bambina, la piccola Celine Blu. La loro relazione è entrata ufficialmente in crisi quando Sophie ha rivelato durante una puntata di Verissimo che lui l'aveva tradita poco dopo la nascita della loro figlia. Sebbene ci sia stato un tentativo di riconciliazione qualche mese dopo, la riappacificazione è stata breve.