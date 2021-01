Sophie, la causa di morte della dj svelata dalla casa discografica

Sophie, la dj e producer musicale scomparsa stanotte ad Atene, è rimasta vittima di un incidente. La sua casa discografica Trasgressive ha svelato la causa di morte: si era arrampicata sul tetto di casa per vedere la Luna Piena ed è caduta dopo essere scivolata.

"La nostra bellissima Sophie è morta tragicamente questa mattina dopo un terribile incidente" - c'è scritto nel post condiviso su Twitter - "Fedele alla sua spiritualità, si era arrampicata per guardare la Luna Piena ed è caduta dopo essere scivolata. Sarà sempre qui con noi. La famiglia ringrazia tutti per l'amore e il sostegno e chiede privacy in questo momento devastante"

Sophie Xeon, questo il vero nome dell'artista, era nata a Glasgow nel 1986 ed era conosciuta come dj, produttrice musicale e cantante. Agli inizi della sua carriera, nel 2013, aveva pubblicato il suo primo singolo, Nothing More to Say, seguito da Bipp/Elle, che aveva ricevuto un'accoglienza positiva da parte della critica. Tre anni fa il suo album Oil of Every Pearl's Un-Insides aveva ricevuto una candidatura ai Grammy Awards.

Nel corso della sua carriera Sophie aveva collaborato con diversi artisti, tra cui anche Madonna.