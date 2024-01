Sony lancia la nuova sequenza d'apertura per celebrare i 100 anni di Columbia Pictures

Sony ha svelato la nuova sequenza d'apertura che presenterà il logo celebrativo per i 100 anni di Columbia Pictures, casa di produzione fondata l'11 gennaio 1924 e in seguito acquisita dal colosso giapponese.

Il design del logo del centenario è incorniciato dalla storica iconografia della Columbia Pictures "Lady with the Torch". Il bagliore accentuato della torcia simboleggia la vivacità della storia dell'azienda, cresciuta da umili origini fino a diventare uno dei principali studi cinematografici, rinomato per la produzione di film pluripremiati e all'avanguardia che hanno riflesso con coraggio le problematiche sociali del tempo.

Con il maggior numero di premi Oscar vinti per le migliori pellicole, la Columbia Pictures ha intrattenuto il pubblico per dieci decenni e continua a creare un impatto culturale ancora oggi. Nel filmato, vediamo i diversi loghi che si sono succeduti negli anni fino ad arrivare al più recente.

Tom Rothman, presidente e amministratore delegato del Motion Picture Group di Sony Pictures, ha dichiarato: "C'è una cosa che distingue un grande studio da tutti gli altri produttori di contenuti: la storia. Alla Columbia, questa storia si riflette negli innumerevoli talismani culturali creati da migliaia di persone in oltre 100 anni. Tutti noi della Columbia siamo orgogliosi di questa eredità e onorati di celebrarla".