God of War e Horizon Zero Dawn: Sony aggiorna sulle serie tv in arrivo

Grazie al recente Consumer Electronics Show, Sony ha potuto fornire alcuni aggiornamenti in merito alle serie televisive di God of War e Horizon Zero Dawn, tratte dai rispettivi franchise videoludici.

Sony ha rivelato che sono stati fatti dei progressi per quanto riguarda gli show. God of War è stato sviluppato all'inizio dello scorso anno da Prime Video e Amazon ha ordinato una prima stagione a dicembre. Horizon Zero Dawn aveva già uno sceneggiatore, e il progetto è ora passato nelle mani di Netflix.

Steve Blackman di The Umbrella Academy ha iniziato ad adattare Horizon Zero Dawn nel 2022, ma è passato circa un anno dagli ultimi aggiornamenti. Nel dicembre scorso, il regista del gioco Cory Barlog ha fornito gli ultimi aggiornamenti su God of War.

Secondo quanto rivelato, entrambe le serie sarebbe nel pieno del processo di scrittura, quindi passerà probabilmente ancora altro tempo prima di un qualche annuncio ufficiale sul cast e per avere qualche prima occhiata ufficiale.

Horizon Zero Dawn si svolge 1000 anni nel futuro, in un mondo post-apocalittico in cui la civiltà è tornata alle origini, vivendo in tribù di cacciatori-raccoglitori e combattendo contro eserciti di macchine potenziate dai loro antenati.

God of War sarà diretto da Rafe Judkins (La ruota del tempo), mentre Mark Fergus (Iron Man) e Hawk Ostby (The Expanse) scriveranno e produrranno lo show. Inoltre, il regista del videogioco, Cory Barlog, sarà anche produttore esecutivo.