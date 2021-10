Sony annuncia la nuova data di uscita di due film Marvel, A Journal for Jordan e The Nightingale

Sony ha svelato la data di uscita di due nuovi film Marvel, ancora senza un titolo ufficiale, A Journal for Jordan e The Nightingale.

A Journal for Jordan e due nuovi film Marvel, grazie a un comunicato della Sony, hanno ora una data di uscita. Il film diretto da Denzel Wahshington con star Michael B. Jordan arriverà ora nelle sale americane il 25 dicembre invece che il 10 dicembre nei cinema di New York e Los Angeles e una distribuzione in tutti gli Stati Uniti il 22 dicemnre.

Lo studio ha rivelato che due film Marvel arriveranno nelle sale il 23 giugno 2023 e il 6 ottobre 2023. Per ora, tuttavia, non è stato annunciato di quali progetti tratti dai fumetti si tratti e se sia una possibile conferma indiretta del via libera alla produzione di Venom 3, terzo capitolo della storia di Eddie Brock, interpretato dall'attore Tom Hardy, dopo che il sequel della storia del simbiote sta ottenendo dei buoni incassi a livello mondiale in queste settimane.

Il film A Journal for Jordan è tratto da un articolo scritto da Dana Canedy e Denzel Washington ha diretto poi il film scritto da John Burnham Schwartz e Virgil Williams. Al centro della trama c'è il sergente Charles Monroe King, interpretato da Michael B. Jordan, che, prima di rimanere ucciso in missione Baghdad, ha scritto un diario per suo figlio con l'intenzione di spiegargli come vivere una vita decente pur dovendo crescere senza un padre. Nel film ci sarà anche Chanté Adams che avrà il ruolo di Canedy.

Sony ha inoltre aggiornato la data di uscita di The Nightingale, con star Dakota e Elle Fanning, che ora debutterà nei cinema americani il 23 dicembre 2022.