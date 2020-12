Sony acquista Crunchyroll, servizio streaming di anime, da AT&T per oltre un miliardo di dollari

Sony si prepara ad acquistare da AT&T il servizio streaming di anime Crunchyroll per 1,175 miliardi di dollari. Nello specifico, Crunchyroll entrerà a far parte di Funimation di Sony, che già concede in licenza molti programmi popolari come Attack on Titan, Fullmetal Alchemist e One Piece.

Con il possesso sia di Crunchyroll che di Funimation, Sony punta a conquistare un enorme potere sugli anime negli Stati Uniti in un momento in cui molte altre società di media si interrogano su cosa fare con gli anime in loro possesso. Tra le compagnie, Netflix ha investito molto sia nell'acquisto che nella produzione dei propri contenuti anime originali.

"Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova avventura", ha dichiarato Joanne Waage, general manager di Crunchyroll, in un comunicato stampa. "Crunchyroll ha costruito un marchio di livello mondiale con una fan base di appassionati di oltre 3 milioni di abbonati, 50 milioni di follower sui social e 90 milioni di utenti registrati. Questi fantastici fan hanno contribuito a trasformare gli anime in un fenomeno globale. Combinare la forza del marchio Crunchyroll e l'esperienza del nostro team globale con Funimation è una prospettiva entusiasmante e una vittoria per l'incredibile forma d'arte che sono gli anime ".

"L'unione di Funimation e Crunchyroll è una vittoria per i fan di anime di ogni parte del mondo che eleverà l'arte e la cultura di questo medium nei decenni a venire" ha aggiunto Colin Decker, CEO di Funimation Global Group. "Unire queste due compagnie sarà una vittoria per gli appassionati e ci permetterà di competere su scala globale. Sono onorato di dare il benvenuto al meraviglioso team di Crunchyroll in una missione condivisa: aiutare tutti ad appartenere allo straordinario mondo degli anime."