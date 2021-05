Sonic 2, Jim Carrey regala un costoso SUV a un membro della crew del film

Jim Carrey ha dimostrato di avere a cuore il lavoro della sua crew. Durante le riprese di Sonic 2 a Vancouver, infatti, l'attore ha indetto una lotteria e ha regalato un SUV a un membro della crew con l'obiettivo di ringraziarlo per quanto fatto sul set.

Sonic Il Film: Jim Carrey, Lee Majdoub in una scena del film

Come riportato da TMZ, il fortunato vincitore si è portato a casa nientemeno che una Chevy Blazer RS, un SUV dal valore di circa 40mila dollari. Jim Carrey, che ha impersonato il malvagio Robotnik, ha indetto la lotteria sul set di Sonic the Hedgehog 2 per ringraziare la crew dei suoi sforzi durante la realizzazione del film.

Sonic ha rappresentato per Jim Carrey un modo per uscire dalla depressione che lo ha attanagliato per molto tempo. In occasione di un'intervista rilasciata per iNews durante la promozione del documentario Jim & Andy: The Great Beyond. The Story of Jim Carrey, Andy Kaufman and Tony Clifton, l'attore ha raccontato: "A questo punto della mia vita non sono depresso. Ne ho sofferto per anni ma, ora, quando arriva la pioggia, piove, ma non resta. Non rimane più abbastanza a lungo da immergermi e farmi affogare".

A proposito della collaborazione con Jim Carrey, James Marsden ha raccontato: "Per me è stato molto divertente lavorare con Jim Carrey e vederlo godersi nuovamente la vita. Credo che Sonic abbia rappresentato per lui il secondo maggiore week-end di apertura al box-office. Quando i produttori hanno comunicato la notizia, Jim ha iniziato a sorridere e ad abbracciare tutti quanti! Vederlo nuovamente al centro della scena è stato magnifico! Jim è la mia fonte di ispirazione".