Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis zittisce tutti sulla figlia disabile e l'aereo privato (FOTO)

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha recentemente pubblicato un post su Instagram in cui ha zittito gli haters a proposito della figlia disabile e degli aerei privati.

Sonia Bruganelli ha scelto Instagram per rispondere all'odio e agli insulti che ha ricevuto dagli haters a causa della sua scelta di viaggiare sempre su aerei privati. I troll sono stati zittiti dalla moglie di Paolo Bonolis con un'immagine della figlia disabile mentre scende con difficoltà da un jet.

La Bruganelli ha mostrato una foto ritraente la figlia Silvia, mentre viene aiutata a scendere dal jet privato: la bambina, purtroppo, ha gravi problemi motori, oltre che di salute, motivo principale per cui la coppia ha sempre scelto di viaggiare esclusivamente con voli privati.

Sonia, oltre a pubblicare la foto sul suo profilo Instagram, ha anche inserito alcune parole nella didascalia: "Quando vi incarognite per l'aereo privato sappiate che è anche un modo per poter rendere la vita più facile a Silvia. Chi di voi se potesse non lo farebbe?".

Tommaso Zorzi, amico di Sonia e di Paolo Bonolis, ha scritto sotto al post: "Vi ho vissuti da vicino e conosco l'impegno che ci mettete per accorciare la distanza tra Silvia e la vita di tutti gli altri. E chiunque lo faccia, a prescindere dai mezzi, merita rispetto. Salutami Silvietta mia."