Song'e Napule: la canzone del film e il videoclip

In Song'e Napule, film diretto dai fratelli Manetti, Giampaolo Morelli interpreta il ruolo di un cantante neomelodico napoletano. La canzone del film, divenuta celebre dopo l'uscita della pellicola nelle sale cinematografiche, è uscita anche in versione videoclip.

Song'e Napule: Giampaolo Morelli e Serena Rossi in una foto promozionale

La canzone, scritta da C. Di Risio e F. D'Ancona, ha vinto il Nastro d'Argento come miglior canzone originale e porta lo stesso titolo del film: "Song'e Napule".

Scritto e diretto dai Manetti, il film racconta la storia di Paco, un giovane napoletano, pianista raffinato ma senza lavoro, che grazie a una raccomandazione riesce a entrare in Polizia, corpo a cui però non si sente di appartenere affatto, almeno fino a quando il suo talento musicale non finisce per tornargli utile.

Song'e Napule: Giampaolo Morelli in una scena

Dopo averlo sentito suonare, infatti, un commissario dell'anticrimine ha un'idea: Paco dovrà entrare come tastierista nella band di un amatissimo cantante neomelodico di nome Lollo Love al fine di infiltrarsi nella villa di un camorrista che deve essere incastrato: la band dovrà esibirsi alla festa di nozze della figlia del criminale.