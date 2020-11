Songbird: il film girato durante la pandemia distribuito direttamente in streaming

Songbird, il film con star KJ Apa girato durante la pandemia, verrà distribuito direttamente in streaming negli Stati Uniti a partire da venerdì 11 dicembre.

Il lungometraggio sarà disponibile a noleggio al prezzo di 19.99$ per il noleggio prima di debuttare su una piattaforma, forse Netflix o Amazon, nel 2021.

Il film Songbird, diretto da Adam Mason (Into the Dark), si svolge in un 2024 in cui l'attuale Covid-19 è ormai mutato nel Covid-23. Il 50% delle persone infette muore e nel mondo sono stati creati dei veri e propri campi di isolamento molto rigorosi per coloro che vengono contagiati.

Il protagonista è KJ Apa, interprete di Archie Andrews in Riverdale, che avrà il ruolo di un ragazzo immune al virus. Al suo fianco troviamo Sofia Carson, nota per essere stata Evie, la figlia della Regina Cattiva, in Descendants, che interpreterà la donna di cui si innamora il protagonista mentre cerca di capire come salvare l'umanità. Il cast di Songbird è completato da Alexandra Daddario, Bradley Whitford, Craig Robinson, Demi Moore e Paul Walter Hauser.

Il film è stato prodotto da Michael Bay ed è stato scritto da Mason e Simon Boyes.

STX aveva intenzione di distribuire il lungometraggio nelle sale, tuttavia l'attuale situazione ha spinto a una strategia diversa.