Something is Killing the Children: Mike Flanagan produttore della serie tratta dal fumetto

Mike Flanagan e Trevor Macy, già produttori di Hill House, adatteranno per la tv Something Is Killing The Children, fumetto pubblicato da Boom!.

Il fumetto Something Is Killing the Children verrà adattato per il piccolo schermo da Trevor Macy e Mike Flanagan, e il progetto è destinato a Netflix che ne ha ordinato il pilot.

I due filmmaker si sono recentemente occupati insieme di Hill House, Doctor Sleep e Il Gioco di Gerald.

Something is Killing the Children, scritto da James Tynion IV e disegnato da Werther Dell'Edera, ha debuttato nel 2019 e il fumetto pubblicato da Boom! è arrivato a quota 1.2 milioni di copie vendute in 18 mesi, venendo inoltre tradotto in 10 lingue e conquistando il premio Eisner come Miglior Nuova Serie a Fumetti, un Harvey Award e un Ringo Award.

Il primo volume è inoltre già stato ristampato quattro volte.

Nel caso in cui Netflix ordini la produzione della serie Trevor Macy ne sarebbe lo showrunner, mentre non è stato rivelato se Mike Flanagan si occuperebbe della regia.

Al centro della storia c'è una città alle prese con dei mostri che si nutrono di bambini, e gli adulti non credono al racconto di un teenager sopravvissuto. Una misteriosa giovane donna chiamata Erica Slaughter, che ogni tanto parla con un animale di peluche, compare poi improvvisamente per sterminare i mostri.

Al centro della trama ci sono tematiche come il lutto, l'alienazione, la famiglia e l'omosessualità.

Il successo ottenuto ha convinto gli autori a prolungare la storia rispetto a quanto inizialmente previsto.