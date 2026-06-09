Soleil Sorge vince The Unknown: finale epica tra mare e montagna su Rai 2

Nella finale di The Unknown su Rai 2, Soleil Sorge supera tutti tra prove estreme e colpi di scena, battendo Cristian Calenda e conquistando il montepremi da 25mila euro.

Soleil Sorge è la vincitrice della prima stagione di The Unknown - Fino All'Ultimo Bivio, l'adventure game di Rai 2 condotto da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli. Una finale ricca di tensione, scelte strategiche e prove fisiche estreme che hanno messo alla prova i concorrenti fino all'ultimo bivio.

Il racconto della finale di The Unknown - Fino All'Ultimo Bivio

La puntata è iniziata con la prima prova, in cui Soleil - vincitrice della quarta tappa - ha avuto la possibilità di scegliere il proprio compagno d'avventura per il gran finale. A sorpresa, l'ex gieffina ha deciso di puntare su Cristian Calenda, con cui non aveva mai legato particolarmente. Una scelta che ha sorpreso il pubblico, convinto che potesse orientarsi su Alessandro Matri, dato tra i favoriti, oppure sulla sua amica Costanza Caracciolo.

Davanti alle telecamere, Soleil ha motivato la sua decisione con una strategia precisa: "Conosco le sue mosse e secondo me in squadra potremmo funzionare. Voglio vincere questa sfida e arrivare al duello finale contro di lui". Come spesso accade nei reality, durante le prove i finalisti hanno potuto parlare con i propri cari. La produzione non ha però mostrato l'identità dell'interlocutore di Soleil. Si è ipotizzato potesse trattarsi della madre, scomparsa nel giugno 2025 dopo la fine delle registrazioni del programma.

Cristian Calenda

Soleil Sorge e Cristian Calenda hanno poi superato le varie prove accumulando 15 dobloni, contro i 14 della coppia formata da Alessandro Matri e Costanza Caracciolo. L'ultima sfida del reality ha visto i due finalisti affrontarsi per raggiungere una valigetta che rappresentava il traguardo finale.

Soleil è partita dalla montagna, Cristian dal mare. Entrambi hanno percorso l'intero itinerario a piedi, ma alla fine è stata Soleil a prevalere grazie a una maggiore resistenza fisica e a un migliore orientamento, riuscendo ad aprire la valigetta e conquistare il montepremi finale di 25 mila euro.