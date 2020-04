Sole a catinelle: stasera su Canale 5 il film con Checco Zalone

Checco Zalone torna stasera su Canale 5, alle 21:21, con Sole a catinelle, commedia del 2013 diretta dall'amico Gennaro Nunziante, la terza con protagonista il comico pugliese.

Checco (Checco Zalone) è meridionale ma vive ormai a Venezia da diversi anni. Insoddisfatto, decide di lasciare il lavoro come cameriere proprio nel giorno in cui anche sua moglie viene licenziata. Trovato in fretta e furia un nuovo impiego poco remunerativo, fa al figlio Nicolò una solenne promessa: "Se sarai promosso con tutti dieci papà ti regala una vacanza da sogno". Fin qui tutto bene, il problema è che Checco, venditore di aspirapolvere in piena crisi sia con il fatturato che con la moglie, non può permettersi di regalare al figlio nemmeno un giorno al mare. E quando Nicolò riceve la pagella perfetta, la promessa va mantenuta.

L'ironia di Checco Zalone, qui accompagnato dal fedele Gennaro Nunziante alla regia, piace al pubblico italiano perchè è diretta e sempre leggera, anche quando, nel 2013, affronta il tema della crisi economica che ormai da anni attanaglia il Paese. Così non sembra un caso se (anche) Sole a catinelle, come ogni altro film con Luca Medici, una commedia senza troppe pretese anche dal punto di vista dei costi (8 milioni di euro), fa registrare il tutto esaurito in sala al suo arrivo, giorno dopo giorno, confermando Checco Zalone il comico preferito e perfetto per i suoi connazionali.