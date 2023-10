Sofia Coppola spiega perché ha rinunciato alla sua versione di La Sirenetta: 'Non ero nel mio elemento'

Sofia Coppola, nel 2014, era stata annunciata come regista di un film ispirato alla versione di Hans Christian Andersen del racconto La Sirenetta.

La regista, a distanza di nove anni, ha ora spiegato perché ha abbandonato il progetto in un'intervista rilasciata a Rolling Stone.

L'addio al progetto

Il film La sirenetta prodotto da Universal Pictures e Working Title è stato cancellato a causa del budget necessario a portare in vita quell'universo fantastico, ma Sofia Coppola ha ammesso che sapeva già che il progetto non sarebbe andato lontano.

La regista ha ricordato: "Sì, c'è stato un punto di non ritorno. Ero in una sala riunioni e un tizio che si occupava dello sviluppo del progetto ha detto 'Cosa otterrà un trentacinquenne nel pubblico?'. E semplicemente non sapevo cosa dire".

Sofia ha sottolineato: "Non ero nel mio elemento. Mi sono sentita ingenua e davvero come il personaggio nella storia, come se stessi cercando di fare qualcosa fuori dal mio elemento, ed è stato un parallelo divertente con la storia per me".

Twilight: Sofia Coppola svela di essere stata in trattative per dirigere Breaking Dawn

Coppola, nel 2017, aveva spiegato: "Era la fiaba originale, che è molto più dark rispetto alla versione Disney. Avevo pensato che sarebbe stato divertente realizzare una fiaba. Ho sempre amato le fiabe, ero curiosa nel girare il film... Ma era diventato troppo grande come progetto. Volevo girare davvero in acqua, che sarebbe stato un incubo, nonostante la fotografia sarebbe stata meravigliosa. Abbiamo anche fatto dei test. Non era molto realistico quell'approccio".