Snyderverse: i fan del DCU lanciano una petizione per chiedere a Netflix di salvare il franchise

I fan dell'universo DC si sono rivolti a Netflix per chiedere di salvare lo Snyderverse. Inizialmente noto come DC Extended Universe, il regista Zack Snyder ha diretto la prima ondata di film DC, tra cui L'uomo d'acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. Con un universo cinematografico consolidato di eroi DC che includeva Superman di Henry Cavill, Wonder Woman di Gal Gadot e Aquaman di Jason Momoa, il cosiddetto Snyderverse ha ricevuto recensioni contrastanti, ma è stato generalmente ben accolto dai fan della DC.

Tuttavia, a ottobre è stato annunciato che James Gunn e Peter Safran sarebbero diventati i nuovi capi degli studios DC. La nuova gestione introdurrà cambiamenti significativi nel DCU, Henry Cavill non tornerà nei panni di Superman nonostante la sua apparizione nella scena dopo i titoli di coda di Black Adam, uscito a ottobre.

L'era dello Snyderverse sembra ormai conclusa, ma i fan della DC non si danno pace e lanciano una petizione su Twitter per chiedono a Netflix di salvare la visione di Zack Snyder. L'hashtag #SellSnyderVerseToNetflix è finito così in tendenza su Twitter con oltre 12 mila tweet e #SellZSJLtoNetflix è seguito con oltre 18 mila tweet. Questi ultimi hashtag arrivano sulla scia di campagne simili su Twitter, tra cui #GunnAndSafranOut, #FireJamesGunnAndPeterSafran e #BoycottWB.

James Gunn ha deciso di chiarire e smentire alcune voci sulla DC con una serie di tweet