Slumberland: Jason Momoa con le corna nelle prime foto dal film Netflix

Qual è la cosa più bizzarra che avete visto quest'oggi? E perché proprio Jason Momoa con le corna? E se invece non ne siete ancora al corrente, le prime foto dal film Slumberland, la nuova produzione targata Netflix, aspettano solo voi.

La pellicola basata sulle strisce a fumetti e il lungometraggio animato di Little Nemo in Slumberland, vedrà proprio la star di Aquaman e Game of Thrones tra i suoi protagonisti, assieme alla giovane Marlow Barkley (Single Parents, Mouse Guard), come spiega anche il tweet di Netflix grazie al quale possiamo ammirare Momoa e il suo inedito look.

"No, non state sognando: quello è proprio Jason Momoa con un paio di corna in testa. Eccovi uno sneak peek dal dietro le quinte di SLUMBERLAND, una nuova storia d'avventura che vede un eccentrico fuorilegge (Jason Momoa) guidare una giovane eroina (Marlow Barkley) attraverso un mondo segreto. In arrivo su Netflix nel 2022".

Il personaggio interpretato da Momoa dovrebbe chiamarsi Flip, come fa notare anche Comicbook, "una creatura alta quasi tre metri, per metà bestia e per metà umana, con una pelliccia ispida e delle lunghe zanne ricurve".

Questi, come riportato anche dalla sinossi fornita dalla piattaforma, viaggerà assieme a Nema (la protagonista) per il mondo dei sogni, alla ricerca del padre della ragazzina.