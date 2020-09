Sliding Doors: un evento drammatico diede al regista l'idea per il film

Peter Howitt ha iniziato a pensare di scrivere la trama di Sliding Doors dopo essere stato quasi investito da un'auto. Il regista ha impiegato sette anni per scrivere la sceneggiatura e ha smesso di tagliarsi i capelli fino a quando non sono terminate le riprese della pellicola.

Howitt era in ritardo, aveva un appuntamento con un amico e stava camminando innocentemente lungo Charing Cross Road a Londra. "Non riuscivo a decidere, volevo correre per prendere il treno ma al tempo stesso avrei dovuto chiamare il mio amico da un telefono pubblico per avvertirlo del ritardo", ha ricordato Howitt.

"Impulsivamente mi precipitai dall'altra parte della strada, fui quasi investito da un'auto e quel contatto con la morte mi fece pensare. Qualcosa nella mia testa pensò: 'È interessante. E se mi avesse colpito? Quali sono gli effetti a catena, gli effetti domino?'". Concluse il regista in un'intervista.

Sette anni separarono quella fatidica esperienza dal termine delle riprese di Sliding Doors. La sceneggiatura venne riscritta più di venti volte, il regista si indebitò ed ebbe un esaurimento nervoso: "Riuscivo solo a stare in casa a piangere e scrivere la sceneggiatura", ha rivelato Howitt. "Il peggio è durato circa tre mesi. Poi ho cominciato lentamente a migliorare. Ora sono davvero contento che sia successo."