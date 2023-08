Sleight – Magia stasera su Rai 4: cast e trama del crime diretto da JD Dillard

Stasera su Rai 4 va in onda Sleight - Magia: trama, curiosità e cast del crime diretto da JD Dillard

Stasera 26 agosto 2023 su Rai 4 alle 21:20 va in onda Sleight - Magia un bizzarro crime 'magico' del regista JD Dillard, noto per aver diretto l'horror Sweetheart. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista e da Alex Theurer. Charles Scott IV ha composto la colonna sonora. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Sleight: una scena del film

Sleight - Magia: Trama

Dopo la morte della madre, lo studente Bo deve prendersi cura della sorellina Tina e per sbarcare il lunario decide di utilizzare la sua abilità con i giochi di prestigio per farsi strada nell'ambiente criminale. Quando decide di uscire dal giro, il suo capo rapisce Tina e Il giovane mago dovrà ricorrere ai suoi stratagemmi per salvare la sorella, prima che sia troppo tardi.

Sleight: Seychelle Gabriel in una scena del film

Curiosità

Sleight - Magia non è stato distribuito nelle sale italiane. Negli Stati Uniti è uscito il 7 Aprile 2017 e ha incassato circa 4 milioni di dollari a fronte di un budget molto limitato.

Il regista J.D. Dillard ha citato Iron Man e Chronicle come fonti di ispirazione per Sleight.

Il soggetto era stato pensato per una serie televisiva, ma poi è diventato un lungometraggio.

Sleight: Dulé Hill in una scena del film

Interpreti e personaggi

Sleight: unìimmagine del film

Critica e trailer

Sleight è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 80% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 62 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.9 su 10