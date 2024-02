Sleep With Your Eyes Open debutta con un trailer in vista della prima della Berlinale

Il film Sleep With Your Eyes Open di Nele Wohlatz, che sarà presentato in anteprima mondiale nella sezione Encounters del Festival di Berlino, ha debuttato con il suo primo trailer.

È stato diffuso il primo trailer di Sleep With Your Eyes Open di Nele Wohlatz, che sarà presentato in anteprima mondiale nella sezione Encounters del Festival di Berlino. Wohlatz ha debuttato nel 2016 con il suo El futuro perfecto, vincitore del Pardo d'oro a Locarno nello stesso anno.

Sleep With Your Eyes Open, descritto come "una tranquilla commedia degli equivoci", è ambientato in una città costiera del Brasile. Il protagonista Kai arriva da Taiwan con il cuore spezzato per una vacanza. Incontra Fu Ang, che potrebbe diventare un amico, ma poi scompare. Mentre lo cerca, Kai si imbatte nella storia di Xiaoxin e di un gruppo di lavoratori cinesi che vivono in un grattacielo. Il protagonista scopre che la sua esperienza rispecchia stranamente quella di Xiaoxin. Nel corso di un'estate calda e lenta, tra i due personaggi si sviluppano legami delicati.

I dettagli del film

Oltre alla mancanza di radici dei personaggi, Sleep With Your Eyes Open è anche pervaso da un sentimento di minaccia, suggerito dallo stesso titolo del film e dalla menzione degli squali nel mare. È la minaccia della violenza, del crimine, della deportazione e della povertà, tra le altre cose.

In una dichiarazione, Wohlatz afferma: "Essendo nato in Germania e avendo vissuto per molti anni in Argentina come straniero, al momento di girare il film mi sentivo come se avessi perso il senso di casa. Speravo di fare un film che potesse svolgersi in qualsiasi città del mondo. Avrebbe avuto come protagonisti persone che potevano andare in qualsiasi parte del mondo e che comunque non appartenevano a nessun luogo".

Il produttore principale di Sleep With Your Eyes Open è Cinemascópio, la società brasiliana di Kléber Mendoça Filho e Émilie Lesclaux. Gli altri produttori sono Violeta Bava e Rosa Martínez Rivero della Ruda Cine in Argentina, Roger Huang e Justine O. della Yi Tiao Long Hu Bao di Tiawan e Meike Martens e Wohlatz della Blinker Filmproduktion.