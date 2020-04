Sky Sport a tutto cinema: da stasera il ciclo speciale dedicato ai film sportivi

Il mercoledì su Sky Sport Uno, lo sport diventa cinema. Il ciclo è una novità dedicata agli amanti delle grandi storie di sport, per conoscere più da vicino la vita di chi sta dietro alle gesta incredibili che ammiriamo e tifiamo. Sky Sport Uno arricchisce ancora di più il palinsesto con una programmazione speciale di sei film che hanno portato lo sport sul grande schermo.

Narrazioni di vite private e sportive, spesso tormentate e mai banali, che hanno ispirato i registi di tutto il mondo diventando pellicole straordinarie da red carpet. Il ciclo che partirà su Sky Sport Uno stasera e andrà in onda fino al 3 giugno, alle ore 21. Primo appuntamento con Race - Il colore della vittoria (2016, Stephen Hopkins), racconto biografico sull'atleta afroamericano Jesse Owens. Nato e cresciuto nell'America della grande depressione, permeata dal razzismo e dall'immobilismo sociale, Owens divenne leggenda nel 1936, quando, nello stadio Olimpico di Berlino vinse i 100 metri, il salto in lungo, i 200 metri e la staffetta 4x100. Quattro medaglie d'oro che azzerarono la fama di Adolf Hitler, l'atleta tedesco Luz Long, e che sconvolsero l'opinione pubblica, annebbiata dal mito della supremazia della razza ariana.

I, Tonya: Margot Robbie in una scena del film

Si proseguirà il 6 maggio con The Fighter (2010, David O. Russell), ispirato alla vita del pugile americano Micky Ward; il 13 maggio con Borg McEnroe (2017, Janus Metz), sulla rivalità tra i due tennisti Bjorn Borg e John McEnroe; il 20 maggio The Wrestler (2008, da Darren Aronofsky), interpretato da Mickey Rourke; il 27 maggio Best (2000, Mary McGuckian) con John Lynch nei panni di Geoge Best; il 3 giugno Tonya (2017, Craig Gillespie), incentrato sulla vita della pattinatrice Tonya Harding interpretata da Margot Robbie.