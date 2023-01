Sky ordina la docuserie sull'ascesa e il declino di Re Juan Carlos I, il primo teaser alla Berlinale

I reali di tutto il mondo continuano a far parlare di sé, e a breve le luci dei riflettori saranno puntate sull'ex-Re di Spagna Juan Carlos I grazie a una docuserie targata Sky di cui avremo un assaggio alla Berlinale con un primo teaser.

Dopo la più recente docuserie di Netflix Harry e Meghan, e il libro del secondogenito della Casa Reale britannica Spare, adesso sono i reali di Spagna i protagonisti di un nuovo prodotto d'intrattenimento che racconterà cosa accade tra le mura delle lussuose dimore che ospitano i sovrani del paese.

La miniserie in quattro parti prodotta da Sky, di cui on è ancora annunciato il titolo, focalizzerà l'attenzione su Re Juan Carlos I e "seguirà un uomo una volta visto come un eroe, e celebrato in tutto il mondo per aver riformato la Spagna dopo il regno di Franco, prima però che le accuse circa i suoi accordi finanziari portassero alla sua abdicazione nel 2014" si legge anche su Deadline.

"Portando gli spettatori da Madrid a Londra, Monaco, Ginevra, Abu Dhabi e New York, l'esclusivo docu-thriller tratterà le accuse all'ex-sovrano nella lotta per soldi, sesso e potere" recita ancora il sito.

La serie è prodotta da Christian Beetz (Tiziano. L'imperatore del colore, Viral), ideatore della serie assieme a Anne von Petersdorff, Georg Tschurtschenthaler e Pedro Barbadillo.