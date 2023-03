Sky High: The Series, su Netflix in streaming da oggi

Sky High: The Series, la serie che sarà sequel diretto del film spagnolo omonimo, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 17 marzo 2023 per tutti gli utenti.

Sky High: The Series, la serie che sarà sequel diretto del film spagnolo ominimo, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 17 marzo 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Una telefonata nel cuore della notte cambia per sempre il destino di Sole: Ángel, il marito leader di una banda di gangster è morto. La giovane vedova si ritrova all'improvviso sola, a prendersi cura del figlio e di diversi affari problematici, ma si rifiuta di tornare sotto la tutela del padre Rogelio, uno dei più grossi ricettatori di Madrid. Decisa a costruirsi una vita, Sole troverà nuovi alleati che la aiuteranno a risolvere il mistero delle morti che hanno segnato il suo destino, mentre si mette in contatto con la banda di ladri, ne guadagna la fiducia e finisce per organizzare rapine altrettanto ambiziose di quelle del passato.

Hasta el cielo: una scena del film

Ma la polizia e i vari gruppi mafiosi con i quali entra in competizione non le renderanno la vita facile. Sky High: The Series (Hasta El Cielo La Serie) è il nuovo titolo crime thriller di Netflix, creato e diretto da Daniel Calparsoro (Centaur, To Steal from a Thief), mentre la sceneggiatura è opera di Jorge Guerricaechevarría. Alla produzione di Vaca Films troviamo i produttori esecutivi Jorge, Borja Pena e Emma Lustres. La serie è il sequel diretto del film omonimo e riprenderà gli eventi esattamente dalla fine della pellicola precedente.

Nel cast troviamo Asia Ortega Leiva nel ruolo di Sole, Luis Tosar in quello di Rogelio, Álvaro Rico in quello di Fernan, Richard Holmes in quello di Poli, Patricia Vico in quello di Mercedes, Fernando Cayo in quello di Duque, Áyax Pedrosa in quello di Motos, Dollar Selmouni in quello di Gitano, Jarfaiter è Toño e Carmen Sánchez sarà Marta.