Sky Cinema si rinnova: nuovi canali e nuovo spot con Pierfrancesco Favino

Nuovi canali e una nuova struttura dell'offerta Sky Cinema, per una migliore esperienza di visione, più immediata e completa. Da venerdì 8 marzo Sky Cinema si rinnova, accompagnato da un nuovo pay off, "Lo ami, lo vivi". Tra le novità anche l'arrivo su Sky Cinema dei film distribuiti in Italia da Universal, che arricchiscono l'offerta con prime visione molto attese.

Per testimoniare l'amore e la passione di Sky Cinema è in onda un nuovo spot - realizzato da Sky Creative Promotion & Production - con la voce di Pierfrancesco Favino che guida i telespettatori in un viaggio emozionante attraverso le tantissime prime visioni in arrivo su Sky, titoli attesissimi a garanzia di una selezione in grado di accontentare i gusti e le passioni di tutti. Una dichiarazione d'amore per il cinema: "Niente e nessuno mi fa sentire come mi fai sentire tu", e una voce - quella di Pierfrancesco Favino - che è la voce di chiunque ami la settima arte. Ed è per tutti loro che Sky Cinema si rinnova, per un'esperienza di visione più coinvolgente e dare ancor di più la possibilità a ognuno di vedere il proprio film preferito.

Sul canale 301 si conferma Sky Cinema Uno, il punto di riferimento per i successi cinematografici, i blockbuster hollywoodiani, i grandi film per la famiglia, le commedie italiane, i film con le star più popolari del cinema e i campioni al box office. Tra i titoli che saranno programmati sul canale spicca lunedì 11 marzo alle 21.15 la prima tv di Jurassic World - Il regno distrutto, quinto capitolo del franchise che segue il successo planetario di Jurassic World, riuscendo a totalizzare oltre 1,3 miliardi di dollari nel mondo. Un film per tutta la famiglia in prima tv mercoledì 13 marzo alle 21.15: Belle & Sebastien - Amici per sempre, il terzo capitolo cinematografico sulla tenera amicizia fra il coraggioso Sebastien e lo splendido esemplare di patou, Belle. Lunedì 18 sarà la volta di Skyscraper con Dwayne "The Rock" Johnson in un action ambientato a Hong Kong. Lunedì 25 Javier Bardem e Penelope Cruz in Escobar - il fascino del male diretto da Fernando León de Aranoa che racconta la vita di Pablo Escobar dall'ascesa criminale all'inizio degli anni 80 fino alla morte nel 1993. Tra gli altri film in onda a marzo 2019 su Sky Cinema Uno, la prima tv domenica 10 marzo, a pochi mesi dall'uscita sala, della commedia italiana Cosa fai a capodanno? con Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Alessandro Haber, Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini e Isabella Ferrari; mercoledì 27 marzo Rami Malek e Charlie Hunnam in Papillon, remake del film del 1973 con Dustin Hoffman e Steve McQueen.

In arrivo nei prossimi mesi su Sky Cinema Uno titoli come Mamma mia! Ci risiamo (con Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth), Moschettieri del Re (con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo e Sergio Rubini), Ant-man and The Wasp (basato sui personaggi Marvel Comics), Deadpool 2 (undicesimo capitolo della saga sugli X-Men), il film d'animazione Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa, Ritorno al Bosco Dei 100 Acri (live action del franchise Disney su Winnie the Pooh), Nella tana dei lupi (con Gerard Butler) e The Equalizer 2 - Senza Perdono (con Denzel Washington).

La grande novità è rappresentata da Sky Cinema Due (canale 302) dove troveranno spazio le prime visioni di qualità e le pietre miliari che hanno fatto la storia del cinema. I film premiati agli Oscar® e ai grandi festival internazionali, le pellicole indipendenti, gli autori più riconosciuti da critica e pubblico, le grandi storie, film e documentari che offrono spunti di riflessione su temi attuali, i film di culto e i classici entrati nell'immaginario collettivo. Ad aprire la programmazione venerdì 8 marzo alle 21.15 la prima tv I segreti di Wind River, con Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen in un avvincente thriller diretto da Taylor Sheridan, premiato per la regia al Festival di Cannes 2017. Martedì 12 marzo Quello che non so di lei di Roman Polanski, mentre giovedì 14 marzo L'insulto, film candidato all'Oscar come miglior film straniero 2018 e Coppa Volpi al Festival di Venezia 2017 a Kamel El Basha, protagonista insieme ad Adel Karam per uno spaccato sulla società libanese. Venerdì 15 marzo sarà programmato Tully, una storia di emancipazione diretta Jason Reitman con Charlize Theron, candidata ai Golden Globe 2019. Martedì 19 marzo in prima serata Morto Stalin se ne fa un altro, la black comedy con Steve Buscemi, Jason Isaacs, Olga Kurylenko e Michael Palin che raccontano i giorni tra la morte del dittatore sovietico e l'annuncio ufficiale del decesso. Venerdì 22 marzo The Big Sick: il matrimonio si può evitare, l'amore no, il vero racconto della storia d'amore tra gli sceneggiatori del film, Emily V. Gordon e Kumail Nanjiani, candidati agli Oscar® 2018 per la migliore sceneggiatura originale. Martedì 26 marzo L'isola dei cani di Wes Anderson, premiato per la miglior regia al Festival di Berlino 2018 e candidato a 2 Oscar® 2019, con un film in stop motion ambientato nel Giappone del 2037. Giovedì 28 marzo va in onda Rachel con Rachel Weisz nei panni di un'insondabile dark lady di un dramma psicologico ambientato in Cornovaglia.

Tra i titoli in arrivo nei prossimi mesi su Sky Cinema Due ci saranno Un sogno chiamato Florida con Willem Dafoe candidato agli Oscar 2018 come miglior attore non protagonista, Paterson di Jim Jarmusch con Adam Driver nei panni di un abitudinario conducente di autobus con la passione per la poesia, il western Hostiles - ostili, di Scott Cooper con Christian Bale e Rosamund Pike ambientato negli USA di fine Ottocento, il biopic Il mio Godard di Michel Hazanavicius che racconta la storia del regista Jean-Luc Godard, vista attraverso gli occhi dell'allora giovanissima moglie Anne Wiazemsky, e Oltre la notte, film vincitore del Golden Globe come miglior film straniero nel 2018, con protagonista Diane Kruger, premiata al Festival di Cannes 2017 per la migliore interpretazione femminile.

Con la nuova struttura dei canali cinema, nasce 100X100CINEMA, il nuovo programma pensato per gli amanti del cinema, per chi ha voglia di tenersi informato sulle ultime novità in uscita nelle sale e per chi desidera aggiornarsi sui film in programmazione sui canali Sky Cinema. In onda ogni giorno alle 21.00 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due, vede alla conduzione il giornalista Francesco Castelnuovo che, da uno studio elegante e raffinato, accompagnerà lo spettatore nel mondo del cinema attraverso rubriche di approfondimento e interviste esclusive, dove sarà anche possibile ospitare volti famosi del mondo cinema. Protagonista del nuovo programma anche il "Cinemaniaco" Gianni Canova che porterà lo spettatore ad approfondire i film, attraverso l'analisi di scene cult e il racconto del magico mondo della settima arte.

Sul canale 303 si accende invece Sky Cinema Collection, il canale dedicato alle rassegne e alle collezioni tematiche, con le saghe più popolari, i cicli legati alle festività e alle ricorrenze, le filmografie delle star e dei registi più celebri, i film vincitori di premi internazionali. Proprio dall'8 marzo, Giornata internazionale della donna, il canale si accende con Women, una programmazione dedicata ai film che meglio descrivono le varie sfumature del mondo femminile. Spazio dunque a tematiche importanti e di attualità che vedono donne coraggiose combattere per ideali importanti, a cominciare dalla prima visione Nome di donna, sabato 9 marzo alle 21.15, in cui Cristiana Capotondi è una cameriera pronta a affrontare una battaglia legale contro il potente datore di lavoro che l'ha molestata. Tra gli oltre 40 film della collezione ci saranno anche Dead Man Walking (con Susan Sarandon Premio Oscar® come migliore attrice), il capolavoro di Pedro Almodóvar Tutto su mia madre, Oscar® e Golden Globe per il miglior film straniero e Palma d'oro per la regia; lo straordinario "road movie" al femminile, vincitore di un Oscar® e di un Golden Globe, Thelma & Louise, diretto da Ridley Scott e interpretato da Susan Sarandon e Geena Davis; Veronica Guerin - il prezzo del coraggio, storia vera della reporter, interpretata da Cate Blanchett, che stanò i più potenti narcotrafficanti irlandesi pagandone le conseguenze.

Dal 18 al 31 marzo, Sky Cinema Collection sarà invece interamente dedicato alla "regina del mistero" Agatha Christie. Martedì 19 marzo alle 21.15 sarà trasmessa in prima tv la miniserie in due parti Agatha Christie: La serie infernale: John Malkovich veste i panni di Hercule Poirot nella mini serie ispirata a La serie infernale di Agatha Christie. Poirot deve affrontare un assassino estremamente astuto. Il numero dei corpi trovati morti aumenta e l'unico indizio ritrovato in ogni scena del crimine è una copia della Guida Ferroviaria A.B.C. Sul canale saranno trasmessi, tra gli altri, anche Assassinio sull'Orient Express, il film campione d'incassi diretto da Kenneth Branagh che veste anche i panni e i baffi del detective belga Hercule Poirot accompagnato da un cast di altissimo livello tra cui compaiono Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Michelle Pfeiffer e Johnny Depp; Mistero a Crooked House, con Glenn Close, Terence Stamp e Gillian Anderson; e Testimone d'accusa, il capolavoro diretto Billy Wilder con Tyrone Power e Marlene Dietrich.

Nella nuova struttura di Sky Cinema sono presenti anche sei canali di genere (con i film di prime time in onda alle 21.00) per dare la possibilità a tutti di scegliere il proprio film preferito. Si conferma dunque Sky Cinema Family (canale 304), con le pellicole per tutta la famiglia, dalle commedie ai film d'animazione, con titoli come Kung Fu Panda, Dragon Trainer, Coco, Jumanji - Benvenuti nella giungla. Continua inoltre ogni weekend l'appuntamento con Disney Cinemagic, a partire dal classico d'animazione Peter Pan in onda sabato 9 marzo.

Sul canale 305 ecco Sky Cinema Action, il canale ad alto tasso di adrenalina con il meglio del cinema d'azione in tutte le sue declinazioni (supereroi, avventura, fantasy, fantascienza). Qualche esempio: Trappola di cristallo, John Wick, Cani Sciolti, Sotto Assedio - White House Down, Xxx.

Sul canale 306 nasce Sky Cinema Suspense, per gli amanti del brivido e delle forti emozioni con thriller, crime, horror e noir. Tra i titoli trasmessi A Quiet Place - Un posto tranquillo, Dracula di Bram Stoker, The Ring, Il collezionista di ossa, Il silenzio degli innocenti, Il codice Da Vinci. Da non perdere l'appuntamento fisso del sabato notte, Horror Night, dalla seconda serata fino a notte fonda.

Sul canale 307 ancora una novità, Sky Cinema Romance, con film romantici e sentimentali, storie coinvolgenti, grandi passioni, dai primi amori adolescenziali alle tormentate relazioni proibite. Tra questi Harry, ti presento Sally, Ghost - fantasma, Autumn in New York, Se scappi, ti sposo, Colazione da Tiffany. Sul canale 308 troviamo Sky Cinema Drama, dedicato alle storie di ieri e di oggi, intense, toccanti, commoventi e alle biografie più emozionanti, come ad esempio Philadelphia, Valmont, Scoprendo Forrester, Sette anime, Gifted - il dono del talento.

Sul canale 309 si chiude con Sky Cinema Comedy, il canale delle commedie con il meglio delle produzioni italiane e internazionali, dai film di culto alle parodie, dai teen movie fino alle action-comedy: Scary Movie, Frankenstein Junior, Bomber, Fantozzi - il ritorno, Io c'è, Belli di papà, Vacanze ai Caraibi, Una pallottola spuntata.

Sui canali 310 e 311 sono disponibili Sky Cinema Uno +24 e Sky Cinema Due +24, per offrire un'ulteriore scelta a chi è in cerca del proprio film preferito. A completare la ricca offerta Sky Cinema, sono inoltre già disponibili i canali Premium Cinema, visibili via satellite e fibra, con Sky Cinema e Sky HD. Premium Cinema (canale 313) con anteprime e blockbuster hollywoodiani come Justice League dal 22 marzo e POVERI MA RICCHISSIMI dal 29 marzo e Premium Cinema +24 (canale 314 via satellite), Premium Cinema Energy (canale 315), dedicato al cinema d'azione, al brivido e all'horror, Premium Cinema Emotion (canale 316), con le commedie romantiche e le storie più emozionanti, Premium Cinema Comedy (canale 317), interamente dedicato alla commedia e al divertimento, dai cult italiani ai film comici di maggior successo. L'ampio catalogo cinematografico disponibile On Demand su Sky, che include anche i film di Mediaset Premium, dall'8 marzo sarà organizzato coerentemente con la nuova offerta Cinema, con aree tematiche del catalogo per poter trovare sempre qualcosa da vedere e con cui emozionarsi. I canali Sky Cinema sono inoltre visibili in modalità lineare e non lineare anche in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.