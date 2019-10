Sky Cinema Halloween: ecco la programmazione da brivido da domani!

Sky Cinema Halloween arriva da domani per cinque giorni da brividi, grazie alla doppia programmazione dedicata alla celebre notte di Halloween. Da sabato 26 a giovedì 31 ottobre si accendono Scary Halloween (canale 306) per gli appassionati del genere horror e Happy Halloween (canale 304), una collezione di titoli per tutta la famiglia.

Da non perdere le tre prime visioni: sabato 26 ottobre alle 21.00, su Sky Cinema Family andrà in onda La figlia della sciamana 2 - Il dono del serpente, un film per tutta la famiglia che racconta le avventure fantastiche di Dina, giovane ragazza che ha ereditato abilità soprannaturali e magiche dalla madre. Giovedì 31 ottobre alle 21.00, sempre su Sky Cinema Family, sarà la volta del fantasy danese Wildwitch - Il mondo selvatico, sulle avventure della dodicenne Clara che, dopo essere stata graffiata da un gatto, scopre di poter comunicare con lui e di appartenere a una famiglia di streghe. Dedicata agli appassionati del genere horror la prima visione di Ancora auguri per la tua morte, in onda il 31 ottobre alle 21.00 su Sky Cinema Suspense. Nel film, sequel di Auguri per la tua morte, la protagonista Jessica Rothe torna a vestire i panni di Tree Gelbman una donna minacciata da un killer che le fa rivivere costantemente la sua morte.

Ecco una clip di Ancora auguri per la tua morte:

Daveigh Chase in una scena di The Ring

Nella giornata di Halloween appuntamento imperdibile su Scary Halloween con la maratona di horror targati Blumhouse in onda dalle 7 del mattino fino a notte fonda. Per Scary Halloween non mancheranno titoli importanti come Dracula di Bram Stoker diretto da Francis Ford Coppola, vincitore di 3 Oscar®, con Gary Oldman, Winona Ryder e Anthony Hopkins, Carrie - Lo sguardo di Satana di Brian De Palma, Rosemary's baby - Nastro rosso a New York di Roman Polanski, i primi due capitoli della saga The Ring con Naomi Watts, A Quiet Place - Un posto tranquillo, l'horror rivelazione dello scorso anno diretto e interpretato da John Krasinski.

Tra i titoli per tutta la famiglia di Happy Halloween Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa, Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi, Piccoli brividi 2: I fantasmi di Halloween, Bibi piccola strega e Bibi e il segreto della polvere magica. I titoli sono disponibili anche on demand su Sky e NOW TV nelle collezioni SCARY HALLOWEEN e HAPPY HALLOWEEN.