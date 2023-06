Sky cancella le celebrazioni per i suoi venti anni per rendere omaggio a Silvio Berlusconi

Oggi 12 giugno è morto Silvio Berlusconi, subito dopo aver appreso la notizia, Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, ha deciso di cancellare le celebrazioni previste per festeggiare i 20 anni dell'emittente.

"Silvio Berlusconi è stato un grande personaggio che ha scritto pagine importanti della storia di questo Paese e protagonista del mondo della politica, dei media e dello sport - ha dichiarato Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia - Oggi, nel giorno della sua scomparsa, vogliamo rendere omaggio al fondatore di una realtà che, per anni, ci ha stimolato a fare sempre di più e meglio, e manifestare la nostra vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari".

Sky ha deciso di cancellare le celebrazioni per i suoi venti anni, il cui inizio era previsto per domani, 13 giugno, a Palazzo Reale di Milano, per esprimere il suo cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi.

Il 15 giugno restano confermate le attività in programma su Sky TG24 in diretta da Palazzo Reale di Milano con un palinsesto dedicato alle news e all'attualità. Non è prevista la presenza di pubblico, tutta la giornata sarà in diretta sul canale 500 e 501.