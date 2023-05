Siren stasera 10 maggio su Rai 4: trama e cast del film horror diretto da Gregg Bishop

Stasera, 10 maggio 2023, su Rai 4 sarà trasmesso Siren, la pellicola è un horror diretto dal regista statunitense Gregg Bishop. La sceneggiatura è stata scritta da Ben Collins e Luke Piotrowski. Ecco la trama, il cast e il trailer del lungometraggio.

Siren: una scena del film

Siren: trama

A pochi giorni dal matrimonio di Jonah con Eva, lui e suo fratello Rand vanno in un club per l'addio al celibato. Vengono portati in un club d'élite dove incontrano persone strane e bellissime ragazze. Il proprietario del locale offre a Jonah un'esperienza speciale in cambio dei ricordi più cari degli altri.

Siren: una foto del film horror

Jonah si innamora di una ragazza tenuta prigioniera e la libera con l'aiuto di Ash. La ragazza si rivela una sirena e uccide chiunque cerchi di fermarla. Dopo un incidente stradale, Ash viene sequestrato dal proprietario del locale. Jonah e Rand scappano e vengono braccati da poliziotti corrotti.

La sirena interviene e uccide i poliziotti, rapendo Jonah e abusando di lui. La barista convince Jonah ad attirare la sirena in una chiesa per intrappolarla. Si scatena una violenta lotta fra Nyx e i suoi scagnozzi e la sirena.

Siren: una scena del film horror

Curiosità su Siren:

Siren è stato distribuito nel 2016, è il primo spin off tratto dal lungometraggio V/H/S: Viral, film dello stesso regista uscito due anni prima, nel 2014. La pellicola è una versione estesa del segmento Amateur Night.

Il film avrebbe dovuto inizialmente essere diretto da David Bruckner, ma il regista ha dovuto rinunciarci per altri impegni, restando coinvolto nel progetto come produttore esecutivo.

Siren: una scena del film horror

Siren: Interpreti e personaggi

Chase Williamson: Jonah Hannah Fierman: Lily Justin Welborn: Mr. Nyx Hayes Mercure: Rand Michael Aaron Milligan: Mac Brittany S. Hall: Ash Randy McDowell: Elliott Lindsey Garrett: Eva