Sion Sono: il regista giapponese accusato di multiple aggressioni sessuali

Sion Sono, l'amatissimo regista giapponese che ha diretto Nicolas Cage e Nick Cassavetes in Prisoners of the Ghostland, è stato accusato da da due donne diverse di multiple aggressioni sessuali e non ha ancora risposto alle accuse mosse dalle presunte vittime. Queste accuse seguono quelle del mese scorso mosse da più donne contro il regista Hideo Sakaki e il suo amico Houka Kinoshita.

Un dirigente di un distributore cinematografico giapponese, intervistato dal settimanale Shukan Josei, ha dichiarato: "Dovete sapere che oggi, nel 2022, c'è ancora un regista che non si fa scrupoli a dire: 'Se mi scopi, ti do un lavoro'. I suoi film sono acclamati e molte attrici vogliono recitare per lui. Usa la sua posizione per aggredire le donne come se non fosse niente. Quel regista è Sion Sono."

Un'attrice, che ha preferito rimanere anonima secondo quanto rivelato dal settimanale, ha detto che Sono si è vantato con lei del fatto che moltissime star fanno sesso con lui ogni volta che vuole al fine di poter recitare nei suoi film, aggiungendo che hanno avuto successo soltanto grazie alle sue pellicole.

Un'altra attrice ha riferito che dopo che Sion Sono l'ha costretta a fare sesso in cambio di un ruolo in un suo film, le ha detto: "Voglio fotterti mentre parli con il tuo ragazzo al telefono". Quando lei ha detto al regista che non aveva un ragazzo, lui le avrebbe risposto: "Bene, trovatene subito uno, mi piace fare cose di quel genere".