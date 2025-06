Sinner contro Rublev lunedì 2 giugno al Roland Garros: a che ora e dove vedere il match

Jannik Sinner torna in campo oggi, lunedì 2 giugno, per affrontare Andrey Rublev negli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Il match è in programma sul campo centrale Philippe Chatrier, nella sessione serale e non inizierà prima delle ore 20:15, come sempre nel tennis l'orario preciso dipenderà dalla durata dei precedenti incontri.

A che ora gioca Sinner e il programma odierno

La sfida tra Sinner e Rublev, numero 15 del ranking ATP, è il quarto match in programma sul Philippe Chatrier, dopo gli incontri Alexandrova-Gauff, Boisson-Pegula e Norrie-Djokovic, con inizio della giornata previsto alle ore 11. I due si giocano un posto nei quarti di finale, dove li attende il vincente della sfida tra Alexander Bublik e Jack Draper.

Il russo, 27 anni, è giunto agli ottavi approfittando del ritiro del francese Arthur Fils al terzo turno. Appassionato di NBA (tifa Golden State Warriors) e di pugilato, Rublev è un avversario pericoloso ma imprevedibile. La sua aggressività in campo può trasformarsi in frustrazione, mentre Sinner continua a mostrarsi sempre più solido e focalizzato. Il tennista russo non ha mai superato i quarti di uno Slam e spesso fatica nei momenti decisivi. Le sue difficoltà mentali sono emerse anche recentemente, come nell'episodio di squalifica per condotta antisportiva a Dubai.

Rublev e Sinner agli Australian Open

Dove vedere il match in diretta TV e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta TV su Eurosport 1 e fino alle 20.40 su Eurosport 2, canali visibili tramite Sky (canali 210 e 211) e DAZN, riservati agli abbonati. Nessuna diretta in chiaro è prevista per questa fase del torneo. Per lo streaming, sarà possibile seguire la partita su Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+, sempre per utenti con abbonamento attivo.

I precedenti tra Sinner e Rublev: è la decima sfida