Serena Williams, la campionessa produttrice esecutiva di un dramma sul tennis targato Netflix

L'ex tennista lavorerà dietro le quinte ad un nuovo progetto per la piattaforma streaming sulla disciplina sportiva che l'ha vista protagonista in tutto il mondo.

Serena Williams sarà produttrice esecutiva di Carrie Soto is Back, una serie tratta dal romanzo bestseller a tema tennis scritto da Taylor Jenkins Reid. Secondo quanto riporta Deadline, Netflix ha avviato lo sviluppo del progetto.

Famosa in tutto il mondo e considerata una delle più grandi tenniste nella storia, Serena Williams ha già lavorato a progetti per lo schermo e anche in questo caso parteciperà attivamente alla realizzazione.

La nuova serie sul tennis prodotta da Serena Williams

La storia segue le vicende di Carrie Soto, una campionessa la cui determinazione a vincere ad ogni costo non l'ha resa particolarmente amata dal pubblico.

Venus e Serena Williams in una scena del documentario Venus and Serena

Nonostante la sua reputazione, al momento del ritiro è considerata la migliore tennista di tutti i tempi. Sei anni dopo, il suo record mondiale viene messo in discussione e all'età di 37 anni, Carrie decide di tornare in campo per un ultimo anno, allenata dal padre, nel tentativo di riconquistarlo.

I riferimenti alla storia di Serena Williams

Nonostante il personaggio di Carrie Soto non sia basato direttamente su Serena Williams, richiama inequivocabilmente la storia della vincitrice di 23 titoli del Grande Slam. La stessa autrice, Taylor Jenkins Reid, ha riconosciuto l'influenza delle sorelle Williams sulla stesura del libro.

"Il mio immenso rispetto per le sorelle Williams è parte di ciò che mi ha fatto interessare al tennis. Non avrei mai scritto un libro sul tennis senza l'influenza della straordinaria grandezza del loro percorso, e in particolare del viaggio di Serena nel conquistare così tanti titoli del Grande Slam".

Will Smith e Saniyya Sidney in una scena di Una famiglia vincente - King Richard

Nel corso della sua carriera post-tennis, Serena Williams è stata anche produttrice esecutiva della docuserie In the Arena: Serena Williams del 2024, e insieme alla sorella Venus del film biografico Una famiglia vincente - King Richard, che racconta gli anni della loro infanzia e i primi allenamenti con il padre. Il lungometraggio ha permesso a Will Smith di vincere l'Oscar come miglior attore.