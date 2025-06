Sinner-Alcaraz in finale al Roland Garros: a che ora e dove vederla in TV in chiaro e in streaming

Scopri dove vedere in TV e streaming la finale Slam, la rivalità tra i due campioni e l'anteprima con Sara Errani e Jasmine Paolini protagoniste nel doppio femminile.

La finale del Roland Garros 2025 promette emozioni straordinarie con lo scontro tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due giganti del tennis mondiale. Domenica 8 giugno, sul mitico campo Philippe-Chatrier di Parigi, l'italiano e lo spagnolo daranno vita a una partita storica, simbolo di una rivalità destinata a entrare nella leggenda. Ecco come seguirla in Tv in chiaro e streaming.

Il bilancio dei precedenti tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz

Sarà la quarta finale Slam per Jannik Sinner, che finora ha sempre trionfato all'epilogo di Australian Open (due volte) e US Open. Ora Sinner punta a conquistare il suo primo titolo al Roland Garros, affrontando Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking ATP e campione in carica del torneo parigino.

La rivalità tra Sinner e Alcaraz è già destinata agli annali del tennis. I due si sono affrontati 11 volte nel circuito ATP, con Alcaraz in vantaggio 7-4, ma con incontri sempre molto combattuti. Alcaraz ha vinto gli ultimi quattro scontri diretti, incluso il recente successo nella finale degli Internazionali d'Italia 2025 a Roma, mentre Sinner può vantare la vittoria all'esibizione Six Kings Slam di quest'anno, che però non conta per il circuito ufficiale.

Jannik Sinner

Su terra battuta, terreno di sfida principe del Roland Garros, il bilancio tra i due è in parità, con una vittoria per parte: Sinner a Umago 2022 e Alcaraz nella semifinale dello scorso Roland Garros 2024, quando si impose al quinto set dopo una battaglia epica.

La finale si giocherà sul campo Philippe-Chatrier a Parigi e sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 15:00 (italiane). Prima della partita, il pubblico potrà seguire il prepartita condotto dai volti noti del tennis Warner Bros. Discovery, tra cui le leggende Chris Evert e Mats Wilander, con commento di Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi.

Dove vedere la finale: tv, streaming e accesso in chiaro

Per la prima volta, la sfida tra i due big del circuito sarà trasmessa non solo su Eurosport 1 e Discovery+, ma anche in chiaro sul canale NOVE, grazie alla decisione di Warner Bros. Discovery, detentrice dei diritti del torneo.

Il match tra Sinner e Carlos Alcaraz sarà visibile anche dagli abbonati tramite le piattaforme Sky e DAZN. Lo streaming dell'incontro sarà disponibile su Sky GO, DAZN e Discovery+, ma solo per gli utenti in possesso di un abbonamento attivo.

Sara Errani in campo: la finale di doppio femminile

Ma la giornata di tennis in diretta inizierà già alle 11:00 con la finale del doppio femminile, dove Sara Errani, fresca vincitrice del doppio misto con Andrea Vavassori, scenderà in campo insieme a Jasmine Paolini contro Anna Danilina e Aleksandra Krunic. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Eurosport 1 e Discovery+, con telecronaca di Federico Ferrero e Guido Monaco.

Per gli appassionati italiani sarà dunque un evento imperdibile, con la possibilità di seguire gratuitamente la finale Slam anche in chiaro, un'occasione rara che Discovery ha voluto offrire per celebrare questo momento storico del tennis italiano e mondiale.