Single ma non troppo: la trama del film con Dakota Johnson in onda stasera su Rai1 in prima visione

Appuntamento, stasera su Rai1 alle 21:25, e in prima visione in chiaro, con Single ma non troppo, la commedia sentimentale diretta da Christian Ditter, con Dakota Johnson, Rebel Wilson, Damon Wayans Jr, Alison Brie, Anders Holm e Leslie Mann.

Single ma non troppo: Rebel Wilson e Dakota Johnson in una scena del film

Come racconta la trama, Alice (Dakota Johnson) approfitta di un viaggio a New York per chiedere la classica pausa di riflessione al suo fidanzato dai tempi del liceo.

In città trova lavoro come assistente in un studio di avvocati, e non solo: Robin (Rebel Wilson), una collega particolarmente esuberante, diventa in breve tempo anche una grande amica con cui andare in giro per i locali della città alla ricerca di divertimento e relazioni di breve durata.

Proprio in una di queste folli serate Alice conosce Tom, un giovane barista con cui nasce subito un'intesa molto particolare.

Dopo aver incontrato per caso il suo ex Josh, Alice si convince che sia proprio lui l'amore della sua vita ma è ormai tardi: il ragazzo ha una nuova fidanzata.

Nel frattempo anche Tom capisce di aver perso la testa per una donna: è Lucy (Alison Brie), un'amica che frequenta spesso il locale in cui lui lavora. Lei però è troppo presa dalla ricerca del principe azzurro per capirlo.

Anche Meg, sorella maggiore di Alice, ha deciso di dare una svolta alla sua vita privata: vuole diventare mamma pur in assenza di un compagno stabile, ecco perchè ricorre a un donatore di sperma. E quando conosce Ken, collega di Alice, non può fare altro che nascondergli la gravidanza già in corso.

Tutte queste storie intrecciate diventeranno l'occasione per un'importante riflessione da parte di Alice...