Sin City - Una donna per cui uccidere, Eva Green e le scene di nudo: "Ho chiesto di rimuovere la cellulite"

In un'intervista dell'agosto 2014, con la rivista Elle, a Eva Green fu chiesto se avesse avuto qualche trepidazione nel girare le scene di nudo di Sin City - Una donna per cui uccidere, l'attrice inizialmente ha risposto: "Siamo tutti molto nervosi quando dobbiamo girare quel tipo di scena, io ho chiesto al regista di rimuovere la cellulite."

Sin City - Una donna per cui uccidere: un primo piano della glaciale Eva Green

"Ava usa la sua sessualità per ottenere quello che desidera dagli uomini e usare gli uomini fa parte del suo personaggio. Ma non è realistico, è arte. Il regista mi promise che ci sarebbero state molte ombre e cose del genere e che avrebbe modificato il mio corpo in post-produzione." Ha continuato l'attrice.

La Green in seguito ha parlato di quello che ha fatto per prepararsi ad essere nuda di fronte al cast e alla troupe: "Molti attori si ubriacano. Ma io sono stata scritturata una settimana prima delle riprese, quindi non ho avuto il tempo di andare in palestra per mettermi in forma."

"Mi sono messa nelle mani di Robert e gli ho chiesto per rimuovere la cellulite in post-produzione ... insomma, potete immaginare una femme fatale con la cellulite? Sarebbe davvero brutta e sopratutto sarebbe un'altra versione di 'Sin City'!" Ha scherzato l'attrice francese.