Simu Liu e Mark Wahlberg star del film Arthur the King, ispirato a una storia vera

Simu Liu sarà uno dei protagonisti del film Arthur the King, progetto che avrà tra le sue star anche l'attore Mark Wahlberg.

Alla regia del lungometraggio ci sarà Simon Cellan Jones e nel cast ci saranno anche Ali Suliman e Rob Collins.

Arhtur the King è tratto dal libro, pubblicato nel 2017, intitolato Arthur: The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home scritto da Mikael Lindnord. La sceneggiatura è firmata da Michael Brandt e le riprese dovrebbero iniziare a gennaio nella Repubblica Dominicana.

Alla base del racconto c'è una storia vera e si seguirà Lindnord, capitano di un team svedese che ha incontrato e ha stretto amicizia con un cane randagio ferito durante una corsa attraverso la giungla dell'Ecuador dove hanno dovuto superare fiumi, infortuni e malattie per arrivare al traguardo. Mark Wahlberg avrà la parte del protagonista, mentre Simu Liu avrà il ruolo di Liam.

L'attore sarà l'atteso protagonista di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, il film Marvel che porterà sul grande schermo il primo supereroe di origine asiatica del Marvel Cinematic Universe. Il lungometraggio diretto da Destin Daniel Cretton debutterà nelle sale americane il 9 luglio 2021.

Simu Liu ha confermato il suo coinvolgimento con un post condiviso su Instagram: