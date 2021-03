Simona Ventura positiva al Covid: non sarà presente a Sanremo 2021

Simona Ventura non sarà presente come co-conduttrice della serata finale di Sanremo 2021: è risultata positiva al Covid.

Simona Ventura è risultata positiva al Covid e per questo non sarà a Sanremo 2021 come co-conduttrice della serata finale. Ad annunciarlo è stato proprio Amadeus all'inizio della conferenza stampa odierna.

"Simona Ventura purtroppo è risultata positiva al Covid, ma sta bene. Lei è disperata, io ci tenevo a portarla all'Ariston. La cosa più importante è che stia bene e che torni a fare il suo lavoro": sono state queste le parole con cui il direttore artistico del 71° Festival di Sanremo ha annunciato l'assenza della collega dalla serata di chiusura.

La presenza di Simona Ventura infatti era stata già da tempo rivelata come co-conduttrice della finalissima di Sanremo 2021, un gradito ritorno per lei che all'Ariston è stata anche la padrona di casa, 17 anni fa, di una delle edizioni più sfortunate della kermesse.

Visibilmente rammaricato anche Amadeus, che ha confessato di volere la collega e amica, appena l'esito dei tamponi lo consentirà, in una prossima puntata del suo show quotidiano Affari Tuoi.

A proposito di Rai1: il direttore di rete Stefano Coletta, presente alla conferenza stampa, non ha escluso un ritorno della Ventura sul primo canale RAI con uno show tutto suo.

Per il momento la conduttrice si prepara a tornare su Rai2, da aprile nella prima serata del mercoledì, con il programma Game of Games.