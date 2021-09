Simona Ventura, nuovo look per Venezia 2021: la foto spiazza i fan

Simona Ventura ha spiazzato i suoi fan pubblicando una foto sui suoi profili social in cui ha sfoggiato un nuovo look, scelto appositamente per il Festival di Venezia 2021.

La Ventura, che nella didascalia della foto ha taggato l'hairstylist Roberto Farruggia e il parrucchiere Aldo Coppola, parteciperà alla 78esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia come regista. Le 7 giornate di Bergamo, il suo primo documentario nonché debutto alla regia, è dedicato alla costruzione dell'ospedale alla Fiera di Bergamo, realizzato in tempi record per combattere l'emergenza Covid.

Lo scorso 28 luglio, a proposito della sua partecipazione al Festival, Simona ha dichiarato: "Essere scelti per una mostra cosi blasonata rappresenta un sogno che si realizza: è la dimostrazione di un grande lavoro di squadra fatto in tempi record, un motivo di orgoglio. Ho scelto di realizzare questo documentario perché avevo voglia di raccontare il mio punto di vista su un fatto che ha segnato profondamente le nostre vite."

Durante la stessa intervista, alla domanda del giornalista: "Ci sarà chi arriccerà il naso sul suo debutto?", Simona Ventura ha risposto: "Lo so bene, a un premio Ciak a Taormina chi veniva dalla tv fu carino con me, altri molto meno. Sono barriere che devono cadere, dovremmo essere più trasversali, aprire la mente come in America, ora che ci sono le piattaforme. Io non sono snob né classista, tutti devono avere rispetto e dignità. Se girassi un film di fiction? Mai dire mai, per ora non sono in grado. Voglio girare un documentario sulle carceri".