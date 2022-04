Simona Ventura: il figlio Niccolò Bettarini mostra il suo 'fisico bestiale' su Instagram

Niccolò Bettarini, il figlio 23enne di Simona Ventura, ha recentemente mostrato il suo "fisico bestiale" attraverso le Storie di Instagram lasciando a bocca aperta i fan. Il ragazzo, amante dello sport sin da una tenera età, negli ultimi anni è riuscito a trasformare la sua passione per il fitness in una professione a tutti gli effetti.

Dopo aver provato a intraprendere la carriera da calciatore in Inghilterra, interrotta a causa di un grave infortunio, Bettarini oggi lavora come personal trainer in una palestra di Milano, e si fa pubblicità sui social postando le immagini del suo corpo incredibilmente definito.

Dopo la carriera calcistica il figlio della presentatrice italiana ha seguito le orme della madre entrando a far parte del mondo dello spettacolo come conduttore de Il Collegio Off, ma in seguito a questa esperienza televisiva il ragazzo ha deciso di seguire il suo primo amore e di specializzarsi come personal trainer.

L'attività fisica per Niccolò Bettarini è sempre stata il suo principale interesse e ora che è un allenatore certificato i clienti milanesi non se lo lasciano certo sfuggire: molti ragazzi, guardando il suo fisico scolpito su Instagram, si convincono immediatamente a farsi seguire da lui negli allenamenti.