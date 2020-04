Simona Ventura contro i vacanzieri di Milano “Così non ne usciremo MAI”

La coda di macchine in uscita da Milano ha indispettito Simona Ventura che ha sfogato la sua rabbia su Instagram.

Simona Ventura è una furia contro i furbetti di Pasqua che hanno lasciato Milano per trascorrere le vacanze nella loro seconda casa, mentre gli altri rispettavano la quarantena. La conduttrice televisiva si è sfogata con un duro post su Instagram.

Nonostante le restrizioni imposte dal governo e la grave situazione in cui versa la Lombardia, molti milanesi hanno preferito lasciare la città per passare il fine settimana pasquale nelle loro seconde case. Questi irresponsabili sono stati presi di mira da Simona Ventura in un lungo post su Instagram, accompagnato da un video che testimoniava quanto stava succedendo.

"Questo è stato solo un esempio: a Milano, il sabato precedente alla Pasqua una lunga fila di macchine bloccate dalle forze dell'ordine - scrive la Ventura visibilmente arrabbiata - Alcuni amici che mi hanno chiamato dal mare, mi hanno avvertito che una marea di persone erano arrivate nottetempo dalla Lombardia & co (lo si evinceva dalla fila davanti a farmacie e supermercati)". Simona continua accusando queste persone di costringere il resto dell'Italia d un quarantena infinita "Così non ne usciremo MAI dal #coronavirus, se voi, cari COGLI***I, pensate di essere più furbi di noi che da più di un mese siamo in quarantena. Continuate a stare tranquilli comunque, che al KARMA nessuno sfugge!".

Il post di Simona Ventura ha ricevuto moltissimi consensi: "Gente resistente a qualsiasi tipo di evoluzione !!!!" ha scritto un utente mentre un altro sottolinea "vergogna e proprio la Lombardia è la regione che tiene più persone infette e ricoverati, vergognatevi c'è un Italia bloccata per questo".