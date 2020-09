Silk: una nuova serie Marvel in arrivo grazie a Sony Pictures TV

Il fumetto Silk della Marvel Comics sta per arrivare in tv, grazie alla Sony Pictures che sta sviluppando una serie live action.

Un nuovo personaggio Marvel avrà vita in una nuova serie tv, ovvero Silk personaggio coreano-americano dei fumetti creato nel 2014, un show che sarà sviluppato da Sony Pictures Television.

Come comunicato da Variety, la serie è in fase di sviluppo grazie a Sony, che controlla i diritti dell'universo di Spider-Man, e in trattative per la sceneggiatura ci sarebbe la scrittrice Lauren Moon, già sceneggiatrice della serie Netflix Atypical, coreana-americana anche lei proprio come la protagonista del fumetto Marvel.

Silk parla di Cindy Moon, una compagna di classe coreano-americana di Peter Parker. È stata introdotta per la prima volta nei fumetti in_ The Amazing Spider-Man N°1_ nel 2014. Come Peter Parker, viene morsa da un ragno radioattivo, che le dà la capacità di muoversi a una velocità incredibile, sparare ragnatele dalla punta delle dita. Tiffany Espensen ha interpretato il personaggio nel film del 2017 Spider-Man: Homecoming, ma non si sa ancora se sarà lei a interpretare il personaggio nella serie tv.

Phil Lord e Chris Miller sono i produttori esecutivi di Silk, con la loro casa di produzione Lord Miller insieme all'ex capo della Sony Pictures Entertainment Amy Pascal. Inoltre, alcune fonti dicono che Amazon è in trattative per acquisire il progetto, insieme ad altre potenziali serie Marvel basate su personaggi controllati da Sony.