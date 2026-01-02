Sigourney Weaver scrisse una lettera a John Lennon: "Spero che l'abbiano gettata via"

Sigourney Weaver ha partecipato come ospite al The Late Show with Stephen Colbert e ha menzionato in diverse occasioni, durante la puntata, i Beatles, una delle sue band preferite. L'attrice, tornata di recente al cinema in Avatar - Fuoco e cenere.
Naturalmente, anche Sigourney Weaver avevea un preferito dei Fab Four: John Lennon. Il cantautore era uno dei leader del gruppo insieme a Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, ed è scomparso l'8 dicembre 1980 a New York, ucciso all'ingresso del palazzo nel quale viveva a soli 40 anni.
La lettera di Sigourney Weaver a John Lennon
La star ha raccontato di aver scritto una lettera a Lennon in passato: "Ho scritto una lettera di diverse pagine su carta color lavanda con inchiostro viola" ha dichiarato Weaver "'Caro John'. Era tipo cinque pagine fronte e retro. E l'ho piegata. L'ho messa in una busta e l'ho lasciata in questo ristorante dove avevo sentito dire che lui andava".
L'attrice ha raccontato che il suo primo concerto al quale ha assistito in vita sua è stato proprio quello dei Beatles e ha confessato di non ricordare cosa scrisse nella missiva ma è felice che se ne sia dimenticata: "Spero che l'abbiano buttata via".
Il concerto dei Beatles all'Hollywood Bowl
Il concerto al quale si riferisce la star è quello che i Beatles tennero all'Hollywood Bowl nel 1961, quando lei aveva soltanto 12 anni. Nell'intervista, Weaver ha ricordato la presenza di 'ragazze che urlavano tutt'intorno a me. Non si sentivano affatto [i Beatles]'.
Quella serata è stata immortalata nel documentario di Ron Howard sul gruppo, The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years, ha osservato. E Colbert ha mostrato una foto di Sigourney Weaver, sì, che cercava di sentire i cantanti di She Loves You: "L'Hollywood Bowl ha passato in rassegna tutti i suoi archivi e improvvisamente, circa dieci anni fa, ricevo un'email che diceva: 'Pensiamo che questa sia tu'. Ed eccomi lì. I miei capelli sono enormi perché li avevo arrotolati su lattine di birra tutto il giorno, lisciati, e indosso il mio unico vestito elegante".