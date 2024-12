Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, negli USA in digitale dopo 2 settimane dal debutto in sala

I dati poco soddisfacenti nelle sale americane sembra abbiano portato New Line a distribuire in digitale Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim dopo solo 14 giorni dal debutto.

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, negli Stati Uniti, sarà disponibile in formato digitale già dal 27 dicembre, dopo soli 14 giorni di presenza nelle sale.

Il film animato ha infatti debuttato il 13 dicembre, incassando solo 4.5 milioni di dollari.

I risultati ottenuti dal ritorno nell'universo di Tolkien

Secondo quanto rivelato da New Line Cinema, il progetto animato legato alla saga del Signore degli Anelli, sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitali tra cui Amazon Prime Video, Apple TV, Fandango at Home e molti altri.

La concorrenza con altri progetti come Sonic 3 - Il Film, Mufasa, Wicked e Oceania 2 sembra abbia avuto un impatto molto forte sui dati relativi ai biglietti venduti.

Un'immagine del film

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, costato 30 milioni di dollari, ha subito infatti un significativo calo del 72% nella sua seconda settimana di presenza nei cinema, ottenendo solo 1.25 milioni di dollari.

Il lungometraggio aveva ottenuto il via libera da parte dello studio per mantenere vivi i diritti della saga scritti da J.R.R. Tolkien tra le fila della Warner che ha poi annunciato la produzione di The Hunt for Gollum, diretto e interpretato da Andy Serkis, il primo di due nuovi film ispirati ai personaggi creati dallo scrittore.

La storia raccontata in La guerra dei Rohirrim

Il film racconta ciò che accade al re di Rohan dopo l'attacco improvviso di Wulf, un astuto e spietato Dunlending che vuole vendicare la morte del padre, dando il via a un conflitto destinato a diventare storico.

Il signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, Gaia Wise e "Un film che esorta ad ascoltare di più le donne"

Héra, la figlia di Helm, deve inoltre fare i conti con una situazione disperata e trovare il desiderio di guidare la resistenza contro il nemico che vuole distruggere il suo popolo.

Nel team della produzione ci sono anche la sceneggiatrice Philippa Boyens, Peter Jackson, Fran Walsh, Sam Register, Carolyn Blackwood e Toby Emmerich. Lo script è firmato da Jeffrey Addis & Will Matthews e da Phoebe Gittins & Arty Papageorgiou.