Sidney Poitier: morto a 94 anni il protagonista di Indovina chi viene a cena?

Sidney Poitier è morto il 7 gennaio 2022 all'età di 94 anni; è stato il primo attore di colore a vincere il Premio Oscar come Miglior attore protagonista.

Sidney Poitier è morto il 7 gennaio 2022 all'età di 94 anni; è stato il primo attore di colore a vincere il Premio Oscar come Miglior attore protagonista - nel 1964 per il film I gigli del campo. Era noto soprattutto per aver interpretato Indovina chi viene a cena?

Sidney Poitier è stato il primo attore di colore a vincere il Premio Oscar come Miglior attore protagonista. Indimenticabile la sua interpretazione in Indovina chi viene a cena?, film che racconta l'amore della figlia di una coppia progressista per un medico afroamericano. Tra le più grandi star del cinema americano, Poitier ha iniziato la sua carriera negli anni Quaranta e ha conquistato un Oscar alla carriera nel 2002.

Tra gli altri premi vinti si possono annoverare anche dieci Golden Globe e sei Bafta. Nel 1974 venne nominato Sir e nel 2009 Barack Obama lo ha insignito della medaglia presidenziale della Libertà.

Sidney Poitier ha debuttato nel mondo del cinema in Uomo bianco, tu vivrai! nel 1950 e ha anche diretto una serie di film da regista. Tra i suoi film più famosi si ricordano anche La calda notte dell'ispettore Tibbs, Il seme della violenza e La parete di fango.