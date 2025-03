Sidney Poitier, il consiglio sincero a Eddie Murphy: "Non sei Denzel Washington o Morgan Freeman"

La star di Il principe cerca moglie e Beverly Hills Cop ha ricordato un aneddoto che tutt'oggi non riesce ad interpretare fino in fondo.

All'interno del nuovo documentario di Apple Tv+, Number One on the Call Sheet, Eddie Murphy ha raccontato un episodio che visse con una leggenda del cinema, Sidney Poitier.

L'attore, primo afroamericano a vincere l'Oscar da protagonista, gli consigliò di rifiutare la parte in un film drammatico, citando anche i colleghi Denzel Washington e Morgan Freeman.

Il criptico consiglio di Sidney Poitier a Eddie Murphy

"Tu non sei Denzel. E non sei Morgan" disse Poitier a Murphy, consigliando il collega di non accettare un ruolo che gli venne offerto in un film drammatico:"Non so se fosse un insulto o un complimento".

Eddie Murphy in una scena di Beverly Hills Cop

Sidney Poitier probabilmente voleva spiegare a Eddie Murphy che lui è un attore completamente diverso da Morgan Freeman e Denzel Washington, e che non dovrebbe cercare di imitare attori drammatici ma rimanere fedele al proprio talento e al proprio percorso.

Il racconto di Eddie Murphy

"Stavamo parlando di girare Malcolm X" ha spiegato la star di Beverly Hills Cop "Norman Jewison stava mettendo insieme il progetto e volevano usare l'autobiografia di Malcolm X di Alex Haley e avrei dovuto interpretare Alex".

Eddie Murphy incontrò proprio in quel periodo Sidney Poitier, al quale disse che stava per interpretare Alex Haley:"Sei una ventata d'aria fresca e non rovinare tutto con quella roba" disse Poitier.

Sidney Poitier in una scena di un film

Alla fine, Murphy evidentemente decise di ascoltare il consiglio del collega e non accettò il ruolo di Alex Haley nel film. Nel corso del documentario, Eddie Murphy racconta anche altri consigli ricevuti nel corso della sua carriera da star come Marlon Brando, Larry Holmes, ex campione dei pesi massimi, e da James Brown, leggenda e padrino della musica soul. Alex Haley era famoso anche per essere stato l'autore del libro Radici, uscito nelle librerie nel 1977.