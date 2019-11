Siamo fatti così, su Netflix in streaming da oggi!

Siamo fatti così arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di novembre: in scena torna l'amata e celebre serie tv d'animazione sul corpo umano, una sorta di show iconico per tantissime generazioni, a partire dalla sua nascita nel 1987.

Creata da Albert Barillé, la serie nota anche come Esplorando il corpo umano è composta da 26 episodi della durata di 25 minuti ed è stata trasmessa trentadue anni fa in Francia su France 3, mentre in Italia è andata in onda su diverse emittenti Italia 1, su Boing e su Hiro. Attraverso personaggi come i globuli rossi e bianchi, tutti i sistemi vitali del corpo umano vengono spiegati attraverso le puntate. Vediamo come funzionano i polmoni, il cuore, tutti gli organi del nostro organismo, il sistema linfatico, la digestione, lo scheletro, la circolazione del sangue e cosa succede se veniamo colpiti da un'infezione.

Locandina di Siamo fatti così

La sigla italiana è stata, ovviamente, cantata dalla sempreverde Cristina D'Avena, ma l'elemento interessante riguarda la titolazione italiana della serie. Mediaset ha dato il noto titolo Siamo fatti così alla serie, mentre la DeAgostini grazie alle sue uscite in VHS ha optato per Esplorando il corpo umano, mentre la prima versione tradotta in italiano nel Canton Ticino è stata chiamata C'era una volta la vita: la favolosa storia del corpo umano.

