Shots! Shots! Shots!, Jason Momoa protagonista dell'action-comedy di Universal

Shots! Shots! Shots! è il titolo della nuova action-comedy con protagonista Jason Momoa e in sviluppo per Universal Pictures, di cui però si sa ben poco al riguardo al momento.

La compagnia, riporta Deadline, ha infatti acquisito i diritti di produzione e distribuzione della pellicola la cui sceneggiatura è firmata da Matt Mider e Kevin Burrows (Il Pacco, Gentlemen Lobsters), e che vedrà Momoa come star. Tuttavia, non vi è ancora un regista e non sono noti i dettagli della trama.

Momoa, tuttavia, rientra anche tra i produttori del film assieme a Jeff Fierson, Dan Lin, Jnathan Eirich, Ryan Halprin e Mider e Burrows. Jacqueline Garrell e Matt Reilly , invece, supervisioneranno il progetto per Universal.

Tra i prossimi titoli in cui vedremo apparire Momoa troviamo, oltre al sequel di Aquaman diretto da James Wan, Aquaman and the Lost Kingdom, c'è anche un altro grande franchise, poiché l'attore è entrato a far parte del cast di Fast X, il decimo capitolo della saga di Fast & Furious. In più prenderà parte al western di Christian Camargo The Last Manhunt e alla pellicola d'avventura di Francis Lawrence, Slumberland.